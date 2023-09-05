هنا.. خطوات ضبط تردد قناة ssc السعودية الرياضية لمتابعة الدوري السعودي روشن RSL

تردد قناة ssc السعودية الرياضية هو من بين أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها من قبل محبي الرياضة في كافة أنحاء الوطن العربي لاسيما الدوري السعودي، تعد قنوات ssc هي من بين القنوات الرئيسية التي تنقل الدوري السعودي بالإضافة إلى العديد من المباريات والبطولات الدولية.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

هناك العديد من الترددات المختلفة والتي يمكن أن تقوم بضبط القناة عن طريقها على حسب القمر الصناعي وإليك الترددات المختلفة:

تردد قنوات SSC علي القمر الصناعي نايل سات

التردد : 12523 .

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح : 5/6 .

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 12417 .

الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح الخطا : 5/6 .

تردد قنوات SSC السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر سات

تردد قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات هو 12418.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

طرق استقبال تردد قناة ssc extra السعودية

قم بالضغط على زر “Menu” من خلال جهاز التحكم عن بعد.

حدد القمر الصناعي المتواجد عليه القناة ومن ثم قم بالانتقال إلى إعدادات التردد.

أدخل رقم التردد القناة ومعدل الترميز ومعامل الخطأ وغيرها من بين المعلومات الهامة المتعلقة بالقناة.

أنقر على خيار بحث وبعد ظهور القناة اضغط على خيار التثبيت وبذلك سوف تجد أن القناة تم تثبيتها عبر جهاز التليفزيون.

بذلك تستطيع الاستمتاع بكل ما يتم عرضه على القناة من المحتوى الرياضي المتميز للغاية والذي يبث طيلة 24 ساعة، بالإضافة إلى مشاهدة العديد من المباريات الدولية مثل كأس الملك سلمان ومباريات كأس العالم.