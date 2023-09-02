قوائم منصة مظلتي pdf || اسماء المشمولين الوجبة الجديدة عبر وزارة العمل spa gov

تزايد البحث عن اسماء المشمولين الوجبة الجديدة بالرعاية الاجتماعية في العراق، تقدم هذه الرعاية الفرصة للمواطنين في مختلف المدن والمحافظات العراقية للتقديم، للعثور على قوائم المستفيدين والاستعلام عنها، يمكنك زيارة موقع اليوم والحصول على المعلومات الضرورية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد قامت بجهد كبير لتوفير رابط يسهل عملية الاستعلام عن قوائم الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في البلاد.

منصة مظلتي لمعرفة اسماء المشمولين الوجبة الجديدة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنها ستعلن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية خلال الساعات القادمة، سيتم الإعلان عن القوائم المقبولة في ثلاث دفعات، ويمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن اسماء المشمولين الوجبة الجديدة من خلال منصة مظلتي العراقية الإلكترونية، حيث يُشير الجدير بالذكر إلى أن عدد الطلبات المقدمة للوجبة التاسعة في العراق بلغ أكثر من 400 ألف طلب، وستقبل الوزارة 200 ألف طلب فقط.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الجديدة من خلال منصة مظلمتي العراقية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر الإنترنت. انتقل إلى موقع منصة مظلمتي الرسمي على الإنترنت. قم بإدخال رقم البطاقة الذكية في الحقل المخصص له. ثم أدخل الكود المرئي الذي يتكون من خمسة أرقام. بعد ذلك، قم بالبحث عن الاسم الرباعي في مربع البحث. تأكد من تطابق تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.

بهذه الطريقة، يمكنك سهولة الاستعلام عن الأشخاص المستفيدين من الوجبة التاسعة عبر منصة مظلمتي العراقية.