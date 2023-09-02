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رابط الاستعلام عن ترقية المعلمين عبر نظام فارس 2023 بشكل إلكتروني
رابط الاستعلام عن ترقية المعلمين عبر نظام فارس 2023 بشكل إلكتروني
تم القيام بنظام فارس وهو من ضمن أحد الأنظمة التي وضعتها الحكومة حتى يتم القيام ببعض من الخدمات الالكترونية وانه لكي عمل على المواكبة مع التنكنولوجيا الحديثة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاستعلام عن ترقية المعلمين.
رابط الاستعلام عن ترقية المعلمين
يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن ترقية المعلمين والمعلمات من خلال القيام بالاتي.
- يتم الدخول إلي الموقع الرسمي بنظام فارس.
- كتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور مع رمز التحقق.
- الضغط على زر ترقيات المعلمين.
- ثم يتم كتابة كل بيانات الرخصة المهنية مع تحديد توقيت إصدارها.
- إرفاق صورة من رخصة المعلمين على المنصة.
- يتم القيام بالضغط على تقديم الطلب.
ما هي شروط الحصول على ترقية المعلمين عبر نظام فارس
يمكننا الحصول على ترقيات المعلمين والمعلمات عبر نظام فارس من خلال القيام بالاتي وهو.
- يكون المعلم قد حصل على رخصته المهنية الخاصة بالمعلمين.
- لابد من ان يكون تقديره لا يقل عن جيد جدًا.
- القيام باختبار الأداء الوظيفي مدة ثلاث سنوات.
- يتم تقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الترقية.
خطوات التسجيل في نظام فارس
- يتم القيام بالدخول على موقع وزارة التعليم السعودي.
- ثم اختار نظام فارس.
- بعد ذلك يتم النقر على زر مستخدم جديد.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة ومنها الهاتف الذكي أو البريد الالكتروني وكذلك رقم الآيبان.
- كتابة رمز التحقق والضغط على أيقونة التنفيذ.
- يتم ارسال رسالة على هاتفك قم بإدخال رمز التفعيل.
- اضغط على أيقونة تنفيذ حتي يتم التسجيل بنجاح.