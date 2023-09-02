أخبار التعليم
خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1445 وأسباب رفض تعديلاتك
خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1445 وأسباب رفض تعديلاتك
تم الاعلان عن اتاحة خدمة تعديل الموهل الدراسي من خلال ابشر وانها من ضمن الخدمات التي تقوم بها الدولة ويمكن ان يتم رفض هذا الاجراء ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1445.
خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1445
يمكننا ان نقوم بتعديل في مؤهلك الدراسي من خلال القيام بالاتي وهو.
- يتم في البداية بالدخول إلى منصة أبشر.
- قم يتم القيام باختيار زر خدمات أفراد.
- تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك.
- كتابة كل من اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور، وأن لم يكن لديك حساب اضغط على إنشاء حساب جديد.
- بعدها عليك الضغط على أيقونة خدماتي.
- ثم يتم اختيار منها الأحوال المدنية.
- كما انه يمكنك إجراء تعديلات على مؤهلك الدراسي المطلوب.
اقرا ايضًا:رابط الاستعلام عن ترقية المعلمين عبر نظام فارس 2023 بشكل إلكتروني
تعديل المؤهل من خلال منصة أبشر الإلكتروني
يمكنك ان تقوم بتعديل المؤهل من خلال منصة ابشر على الهاتف من خلال القيام بالاتي.
- يتم النقر على زر تطبيق ابشر المتاح على هواتف الأندرويد.
- ثم يتم بعدها إدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور من أجل تسجيل الدخول.
- من بعد ذلك اضغط على أيقونة خدمات.
- نقوم بتحديد نوع الخدمة المطلوبة ثم الأحوال المدنية.
- الضغط على أيقونة مركز الرسائل والطلبات.
- ستجد جميع البيانات أمامك الخاصة بك.
- اختار زر خدمات السجل المدني.
- القيام بتغير المؤهل من خلال الدخول على زر قائمة الخدمات الفرعية.
- كتابة الوصف الخاص بالتعديل.
- ثم يتم القيام بإرفاق الملفات لإثبات التغييرات التي قمت بها والدليل على انها صحيحة.
- اضغط على إرسال الطلب.