خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1445 وأسباب رفض تعديلاتك

تم الاعلان عن اتاحة خدمة تعديل الموهل الدراسي من خلال ابشر وانها من ضمن الخدمات التي تقوم بها الدولة ويمكن ان يتم رفض هذا الاجراء ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1445.

خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1445

يمكننا ان نقوم بتعديل في مؤهلك الدراسي من خلال القيام بالاتي وهو.

يتم في البداية بالدخول إلى منصة أبشر.

قم يتم القيام باختيار زر خدمات أفراد.

تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك.

كتابة كل من اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور، وأن لم يكن لديك حساب اضغط على إنشاء حساب جديد.

بعدها عليك الضغط على أيقونة خدماتي.

ثم يتم اختيار منها الأحوال المدنية.

كما انه يمكنك إجراء تعديلات على مؤهلك الدراسي المطلوب.

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تعديل المؤهل من خلال منصة أبشر الإلكتروني

يمكنك ان تقوم بتعديل المؤهل من خلال منصة ابشر على الهاتف من خلال القيام بالاتي.