40 جنيه للبطاقة.. بيان من وزارة التموين والتجارة بخصوص كافة بطاقات السلع التموينية

أصدرت وزارة التموين قرار بشأن فرض 40 جنيه للبطاقة في حالة إذا كانت مفقودة أو تالفة وفقا للقرار الوزاري رقم 2 لعام 2023، حيث حدد الوزير الرسوم اللازمة لاستخراج بطاقة جديدة بدل فاقد أو تالف والمستجدة مع ضمان سلامة لمدة عام كامل، واتاحت الوزارة للمواطن استخراج بطاقة جديدة الكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، ونقدم اليكم عبر موقعنا كيفية استخراج البطاقة الجديدة.

40 جنيه للبطاقة بدل تالف

لقد حدد التوجيه الوزاري بفرض رسوم قيمتها 40 جنيها عند استخراج بطاقة بدل تالف مع منح ضمان لمدة سنة من تاريخ إصدارها ودفع قيمة 50 جنيها رسوم بدل فاقد، على أن يتم تسليم بطاقة التموين التالفة إلى أقرب مكتب للتموين والذي يرسلها إلى المديرية بعد تخريبها، وبعدها تُسلم إلى مركز المعلومات التابع للوزارة ليتم إعدامها والتخلص منها بشكل نهائي.

وتبعا لتوجيهات الوزارة فإن زمن استخراج بطاقة بدل تالف يكون بعد أسبوعين تقريبا إلى 3 أسابيع بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة الاتصالات، وبعد استلامها يمكن صرف الخبز بعد 3 أيام والتموين يكون في الشهر التالي من تاريخ صدور البطاقة.

أسباب ايقاف بطاقة التموين

قد يتعرض بعض المواطنين إلى ايقاف البطاقة ولا يمكنه الحصول على الدعم سواء صرف الخبز أو السلع التموينية ويكون ذلك بسبب عدة أسباب تتمثل في الآتي:

ترك البطاقة لدى المخبز أو منفذ بيع السلع وتكرار ضبطها أثناء حملات التفتيش.

التوقف عن صرف الخبز والتموين لمدة ستة أشهر متتالية ويمكن التحقق من ذلك عبر بوابة مصر الرقمية.

لا تنطبق على الأسرة معايير استحقاق الدعم مثل ارتفاع الدخل الشهري أو امتلاك الأسرة لسيارة حديثة.

خطوات استخراج بطاقة التموين الجديدة

أكد الدكتور على المصيلحي أن الرسوم ستكون 40 جنيه للبطاقة بدل تالف، ويمكن استخراج بطاقة جديدة الكترونيا من خلال الخطوات التالية: