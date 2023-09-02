تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي .. موعد فتح باب تسجيل الرغبات ومؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2023 تشكل موضوع اهتمام كبير للطلاب الناجحين في الدور الأول، يبحثون عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات ويترقبون توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر لعام 2023، سنقدم معلومات حول موعد باب التسجيل لتنسيق الثانوية الأزهرية والكليات المتاحة لشعبتي العلمي والأدبي للطلاب الجدد.

موعد فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الأزهر

أعلن رئيس جامعة الأزهر عن تحديد موعد فتح باب تسجيل الرغبات للتنسيق في جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023-2024، سيتم بدء فتح الرابط الخاص بتنسيق الثانوية الأزهرية اعتبارًا من غد الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023. وسيتاح هذا الرابط لجميع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية. سيكون بإمكان الطلاب والطالبات تقديم رغباتهم للقبول في الجامعة وذلك حتى اعتماد نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بهذه الطريقة سيتمكن الناجحون في الدور الثاني من تسجيل رغباتهم في الجامعة والتقديم للإلتحاق بها في العام الدراسي القادم.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2023 للشعبة العلمية

أوضح رئيس جامعة الأزهر أنه يجب على طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية لعام 2023 الإطلاع على الحدود الدنيا للقبول في كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2022، ويأتي ذلك بهدف استخدام هذه الحدود كمرشد لهم أثناء تسجيل الرغبات في عملية التنسيق، ونقدم الآن توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمية والأدبية لعام 2023.

– كليات طب البنين والبنات بالقاهرة 620 درجة بنسبة نجاح 95%.

– كلية هندسة بنين في قنا 579 درجة بنسبة نجاح 89%.

– كليات طب بنات وبنين في دمياط معدل بنسبة 94.38%.

– كليات طب بنين وبنات في أسيوط معدل بنسبة 93.77%.

– كليات صيدلة بنين وبنات في القاهرة معدل بنسبة 92.38%.

– كلية طب الأسنان بنين وبنات معدل بنسبة 93.62%.

– كلية هندسة بنين وبنات بالقاهرة معدل بنسبة 89.92%.

– كلية العلوم في القاهرة معدل بنسبة 81%.

كليات الأزهر بنات علمي بالمجموع

إليك نتائج توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية للعام 2023 بالنسبة للكليات والمعاهد المختلفة:

– كلية طب بنات بالقاهرة: بمجموع 625 درجة.

– كلية طب بنات دمياط: بمجموع 620 درجة.

– كلية طب بنات أسيوط: بمجموع 616 درجة.

– كلية صيدلة بنات القاهرة: بمجموع 607 درجة.

– كلية طب الأسنان بنات القاهرة: بمجموع 615 درجة.

– كلية هندسة بنات القاهرة: بمجموع 591 درجة.

– كلية التمريض بنات: بمجموع 586 درجة.

– كلية العلوم تخصص عام: مجموع 577 درجة.

– كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام: مجموع 553 درجة.

– كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: مجموع 526 درجة.

– المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر: بمجموع 565 درجة.

– معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة: مجموع 442 درجة.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2023 للشعبة الأدبية

– كلية اللغة العربية بالقاهرة 343 درجة بنسبة نجاح 54%.

– كلية الإعلام بالقاهرة 501 درجة بنسبة نجاح 79%.

– كلية أصول الدين بالقاهرة 366 درجة بنسبة نجاح 58%.

– كلية التجارة بالقاهرة 411 درجة بنسبة نجاح 65%.

– كلية التربية تخصص القاهرة 350 درجة بنسبة نجاح 57%.