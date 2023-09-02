أخبار التعليم

“الدراسة هتبدأ امتى؟؟”.. موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات والمدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد

موعد بدء الدراسة 2024

Dina elmaghrabyمنذ 22 دقيقة
0
موعد بدء الدراسة 2024
موعد بدء الدراسة 2024

موعد بدء الدراسة 2024، مازال التساؤلات مستمرة حول موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات والمدارس وخاصة مع ظهور متحور كورونا الجديد الذي أثار الجدل مؤخرا، وعبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” كشفت  وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة 2024 لكل المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات.

موعد بدء الدراسة 2024

ومن المقرر أن يكون موعد بدء الدراسة 2024 أخر الشهر الجاري، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات خلال اجتماعه الدوري المنعقد مؤخرا بجامعة مطروح برئاسة وزير التعليم العالي، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في كافة المعاهد والجامعات في يوم 30 سبتمبر الجاري، وهو نفسه موعد بدء الدراسة في جميع المدارس لكافة المراحل الدراسية، كما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024 وتنتهي الدراسة للفصل الدراسي الثاني 30 مايو 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 ما يعادل 35 أسبوعا على النحو التالي:

بدء الفصل الدراسي الأول في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 202430 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024الأحد 14 يناير 2024
بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024يوم الثلاثاء 9 يناير 2024
بدء الفصل الدراسي الثاني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024
بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعداديةالسبت 25 مايو 2024
بدء امتحانات الدبلومات الفنية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024السبت 1 يونيو 2024
بدء امتحانات الثانوية العامة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024السبت 15 يونيو 2024
إجازة نصف العام في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Dina elmaghrabyمنذ 22 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى