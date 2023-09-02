“الدراسة هتبدأ امتى؟؟”.. موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات والمدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد

موعد بدء الدراسة 2024، مازال التساؤلات مستمرة حول موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات والمدارس وخاصة مع ظهور متحور كورونا الجديد الذي أثار الجدل مؤخرا، وعبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة 2024 لكل المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات.

موعد بدء الدراسة 2024

ومن المقرر أن يكون موعد بدء الدراسة 2024 أخر الشهر الجاري، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات خلال اجتماعه الدوري المنعقد مؤخرا بجامعة مطروح برئاسة وزير التعليم العالي، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في كافة المعاهد والجامعات في يوم 30 سبتمبر الجاري، وهو نفسه موعد بدء الدراسة في جميع المدارس لكافة المراحل الدراسية، كما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024 وتنتهي الدراسة للفصل الدراسي الثاني 30 مايو 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 ما يعادل 35 أسبوعا على النحو التالي: