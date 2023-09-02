ألحق أعرف موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في أرقى الأماكن بمصر “الرحاب والتجمع ومدينة نصر”

عدد كبير من المواطنين ينتظرون على أحر من الجمر إعلان وزارة الإسكان عن وحدات سكنية للمواطنين والمواطنات من متوسطي الدخل، ويتساءلون في الوقت الحالي عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، حيث غالبًا الطرح يتم في بداية شهر سبتمبر من ل عام، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد فتح الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان رقم 18، فضلًا كونوا معنا.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

قامت وزارة الإسكان المصرية بالإعلان عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وذلك للإعلان رقم 18، حيث هذا الإعلان للفئات من محدودة الدخل، وتكون الشقة بمساحة 75 متر، حيث المقدم 15 ألف جنيه مصري، بينما الشقة 90 متر بمقدم 22 ألف، على أن يتم سداد نسبة 10% من سعر الوحدة بمجرد استلامها، بينما تقسيط نسبة 90% على 30 سنة ” نظام التمويل العقاري” كأقصى فترة، ولم يتم الإعلان الآن عن موعد حجز هذه الوحدات، ولكن جاري الإعلان عنها الفترة القادمة بإذن الله.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وضحنا لكم أنه إلى الآن لم يتم الإعلان بعد عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وبالنسبة للشروط الواجب توافرها بهذه الشروط فهي على النحو التالي: