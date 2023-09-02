حقائق كونية مرعبة عن “ظاهرة القمر الأزرق العملاق” .. أعرف كل التفاصيل وأحذر

ظاهرة كونية تحدث لن تتكرر مجددًا ألا وهي ظاهرة القمر الأزرق العملاق، ولذا عدد كبير من المواطنين والمواطنات يبحثون عن وقت هذه الظاهرة والتي لا تكرر إلا كل عشرة أو عشرين عامًا، وذلك من أجل مشاهدة هذه الظاهرة النادرة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل هذه الظاهرة، فضلًا تابعونا.

ظاهرة القمر الأزرق العملاق

بحث الكثير من المواطنين والمواطنات عن تفاصيل ظاهرة القمر الأزرق، والتي هي ظهور القمر في السماء بحجمه الكبير العملاق، حيث ظهر القمر باللون الأزرق، حيث يكتمل القمر عند الساعة الثالثة و37 دقيقة صباح يوم الخميس الماضي، وقد بلغت نسبة لمعان هذا القمر 100%، وقد وضح المسؤولون أن البدر هو ثالث قمر عملاق من ضمن أربعة، حيث سيأتي قمر كبير أيضًا في شهر سبتمبر القادم، ولكن الرؤية ستكون غير واضحة للعين المجردة.

كم تستمر ظاهرة القمر الأزرق العملاق؟

تم وصف هذه الظاهرة بظاهرة القمر العملاق ووفقًا للأبحاث والتقارير الصادرة عن العلماء، فإن هذه الظاهرة تستمر لمدة ثلاث أيام، حيث الذروة من أول ليلة يوم الثلاثاء وإلى صباح يوم الجمعة، ويكون القمر عملاق للغاية ويمكن في بعض الدولة رؤيته بحجم كبير وبلونه الأزرق والتي تقوم العين المجردة بتميزيه وليس من خلال التلسكوبات فقط، والجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تبدأ عندنا يكون القمر قريب من الأرض للمتوسط، ويحدث غالبًا هذا الأمر في شهر أغسطس كل عشرة أو عشرين سنة، وهي ظاهرة فريدة من نوعها ولها مسميات عديدة والتي من بينها القمر الأزرق النادر.