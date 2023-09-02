ظهرت الآن “نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني” عبر ملازمنا results.mlazemna.com

الطلاب والطالبات في العراق يتساءلون في الوقت الحالي عن رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني، وذلك من أجل الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا الوزاري التابع للوزارة من أجل إعلان النتائج عليه، وفي تقرير سنوضح لكم رابط النتيجة وكيف يمكن الاستعلام عنها من المواقع الرسمية الخاصة بالنتيجة، فضلًا كونوا معنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

انتهى الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات الخاصة بالدور الثاني يوم الثلاثاء الماضي التاسع والعشرين من شهر أغسطس من عام 2023، وصرحت وزارة التربية العراقية أن عمليات التصحيح الآن أوشكت على الانتهاء، حيث نسبة النجاح في الدور الثاني تقريبًا تخطت إلى الآن 95%، ومقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا على موقع نتائجنا خلال الأيام القليلة القادمة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

مقرر خلال الأيام القليلة القادمة قيام وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني لكل الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية، وبعد ظهور النتيجة سيكون الإعلان عن النتيجة، ثم الاستعلام من خلال السير على الخطوات التالية: