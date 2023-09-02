رابط تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة “من هنـــا”

تزايدت معدلات البحث في الوقت الحالي من قبل المواطنين والمواطنات في العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث الرعاية التابعة لوزارة العمل العراقية والتي تقوم من خلالها بمساندة عدد من الأسر بشكل شهري، وعبر تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاطلاع على الكشوفات التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية وشروط الحصول على هذه المساعدة، ففضلًا كونوا معنا.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يُعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق واحدًا من أشهر برامج الدعم بالدولة والذي يقوم باستهداف عدد كبير من المواطنين من الأسر محدودة وضعيفة الدخل، ويمكن رؤية كشوفات المقبولين في هذه الرعاية من خلال اتباع ما يلي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة العمل العراقية الموجودة على شبكة الإنترنت.https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

سيتم توجيهك إلى منصة مظلتي التابعة للوزارة، ومنها اختر الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

اختر رقم الوجبة وهي الوجبة الأخيرة من الدعم، بعدها يظهر أمامك اسمك وهل أنت من المشمولين بهذه الرعاية أم أنك غير مشمول بها.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

وضحنا لكم رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وكيف يمكن التعرف على المقبولين في هذا البرنامج، وبالنسبة لشروط القبول في هذا البرنامج فهي على النحو التالي: