أعرف حالًا “نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي” .. وأحصل على سيارات ودراجات المعاقين

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين والمواطن خدمة الكشف الطبي من خلال وزارة الصحة المصرية، ومن خلال هذا الكشف يتم التعرف على نسبة الإعاقة لدى المتقدم وتقديم الخدمات له والتي على رأسها بطاقة الخدمات المتكاملة، وبعد إجراء الكشف الطبي نجد الكثير من المواطنين الذين أجروا الكشف بالفعل يتساءلون عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

يقوم المعاق بإجراء الكشف الطبي من أجل الحصول على عدد من الخدمات والتي من بينها بطاقة الخدمات المتكاملة، تلك البطاقة التي توفر للمستفيد الحصول على سيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة بنصف سعرها تقريبًا في الأسواق، وبالنسبة لطريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف فهي على النحو التالي:

على المتقدم أن يقوم بزيارة موقع المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.http://www.smcegy.com/site/car/

عليك أن تقوم بالضغط بعدها على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصفحة الرئيسية للوزارة.

اضغط على أيقونة التقارير الطبية.

أدخل البيانات الخاصة بك والتي منها الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على فرز للاستعلام عن النتيجة وبعدها يظهر أمامك النتيجة الخاصة بك هل تم قبولك أم لا.

الكشف الطبي للمعاقين 2023

وضحنا لكم رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي وكيف يمكن الاستعلام عن النتيجة، وبالنسبة للكشف الطبي فهذا الكشف يُتيح للمتقدمين الحصول على سيارة مجهزة بمواصفات مناسبة للمستفيد على حسب طبيعة الإعاقة الخاصة به، وذلك من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة والتي توفر خدمات أخرى وليست سيارة فقط.