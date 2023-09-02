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“جهز فلوسك واشتري لحبايبك” .. سعر حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

"جهز فلوسك واشتري لحبايبك" .. سعر حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

إيمان سيدمنذ 53 دقيقة
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سعر حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف للعام 1445، شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي لعام 2023 في مصر استقرارًا كبيرًا  هجريًا، إن حلوى المولد تعتبر جزءًا من التقاليد المصرية التي انتقلت عبر الأجيال، حيث تُضيء قلوب المسلمين بالبهجة والسرور، يتطلع الجميع دائمًا لمعرفة الأسعار في هذا الموسم الخاص.

موعد المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف لعام 2023 سيكون يوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر 2023، الموافق الـ 12 من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريًا.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023

نوع الحلاوةالكميةالسعر التقريبي (جنيه مصري)
قطع مشكل ذات الحجم الصغير (6 قطع)6 قطعحوالي 40 جنيهًا
قطع مشكل ذات الحجم الصغير (10 قطع)10 قطعحوالي 154 جنيهًا
قطع مشكل (19 قطعة)19 قطعةحوالي 290 جنيهًا
قطع مشكل ذات متوسط الحجم (48 قطعة)48 قطعةحوالي 455 جنيهًا
قطع مشكل ذات الحجم الكبير (55 قطعة)55 قطعةحوالي 620 جنيهًا
قطع مشكل ذات الحجم الكبير (72 قطعة)72 قطعةحوالي 900 جنيهًا
قطع الحمص في حلاوة المولد6 قطعحوالي 34 جنيهًا
قرص الحمصية في حلاوة المولد1 قرصحوالي 17 جنيهًا
البسيمة البندق الحجم الصغير1 قطعةحوالي 48 جنيهًا
البسيمة بندق الحجم الكبير1 قطعةحوالي 90 جنيهًا
البسيمة الفستق الحجم الصغير1 قطعةحوالي 42 جنيهًا

سعر حلويات المولد النبوي 2023

نوع الحلوىالوزنالسعر التقريبي (جنيه مصري)
علبة حلاوة المولد النبوي (2 كيلو)2 كيلوحوالي 132 جنيهًا
علبة حلاوة المولد النبوي (1 كيلو)1 كيلوحوالي 75 جنيهًا
كيلو السمسمية1 كيلومن 100 إلى 110 جنيهًا
كيلو الملبن السادة1 كيلومن 40 إلى 45 جنيهًا
كيلو الفولية1 كيلومن 100 إلى 110 جنيهًا
كيلو الملبن الحبل عين الجمل1 كيلومن 180 إلى 190 جنيهًا
كيلو الحمصية1 كيلومن 100 إلى 115 جنيهًا

 

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إيمان سيدمنذ 53 دقيقة
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