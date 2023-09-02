“جهز فلوسك واشتري لحبايبك” .. سعر حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف للعام 1445، شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي لعام 2023 في مصر استقرارًا كبيرًا هجريًا، إن حلوى المولد تعتبر جزءًا من التقاليد المصرية التي انتقلت عبر الأجيال، حيث تُضيء قلوب المسلمين بالبهجة والسرور، يتطلع الجميع دائمًا لمعرفة الأسعار في هذا الموسم الخاص.

موعد المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف لعام 2023 سيكون يوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر 2023، الموافق الـ 12 من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريًا.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023

نوع الحلاوة الكمية السعر التقريبي (جنيه مصري) قطع مشكل ذات الحجم الصغير (6 قطع) 6 قطع حوالي 40 جنيهًا قطع مشكل ذات الحجم الصغير (10 قطع) 10 قطع حوالي 154 جنيهًا قطع مشكل (19 قطعة) 19 قطعة حوالي 290 جنيهًا قطع مشكل ذات متوسط الحجم (48 قطعة) 48 قطعة حوالي 455 جنيهًا قطع مشكل ذات الحجم الكبير (55 قطعة) 55 قطعة حوالي 620 جنيهًا قطع مشكل ذات الحجم الكبير (72 قطعة) 72 قطعة حوالي 900 جنيهًا قطع الحمص في حلاوة المولد 6 قطع حوالي 34 جنيهًا قرص الحمصية في حلاوة المولد 1 قرص حوالي 17 جنيهًا البسيمة البندق الحجم الصغير 1 قطعة حوالي 48 جنيهًا البسيمة بندق الحجم الكبير 1 قطعة حوالي 90 جنيهًا البسيمة الفستق الحجم الصغير 1 قطعة حوالي 42 جنيهًا

سعر حلويات المولد النبوي 2023