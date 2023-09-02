زيادة 500 جنية لخمس فئات فقط “لو لسه مصرفتش معاشات شهر سبتمبر 2023” أنت محظوظ

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية كل التفاصيل التي تتعلق بصرف تلك المعاشات التي تتعلق بشهر سبتمبر 2023م، إذ إنه مع قرب بدء الشهر الميلادي تُعلن الهيئة عن هذه التفاصيل الخاصة بالمعاشات لكل المواطنين المستحقين، وذلك بكافة الشرائح، لكي يتعرفوا على تفاصيل الصرف، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

مع بدء هذا الشهر الجاري قد أوضحت هيئة التأمينات العامة كل ما يتعلق بصرف المعاشات هذا الشهر من سبتمبر، حيث إنها قالت إن أول شريحة من المفترض أن تقوم بالصرف اليوم الجمعة الموافق من 1 سبتمبر 2023م، لكن في الحقيقة أن هذا اليوم يكون عطلة رسمية، لهذا يتم تأجيل الصرف ليوم الأحد القادم الموافق من 3 سبتمبر 2023م، وكذلك 4 سبتمبر 2023م، كما أن ثاني شريحة التي تقوم بالحصول على معاش الحد الأقصى له 2645 جنيهًا مصريًا، سوف تقوم بالصرف في اليوم الموافق من 5 سبتمبر 2023م، وكذلك اليوم الموافق من 6 سبتمبر 2023م، هذا بجانب أن الشريحة الثالثة التي تقوم بالحصول على ما يقرب من حوالي 2645 جنيهًا مصريًا في الشهر، سوف يكون موعد الصرف الخاص بها في اليوم الموافق من 7 سبتمبر 2023م، وكذلك اليوم الموافق من 8 سبتمبر 2033م.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

من الممكن الصرف عن طريق كل الفروع التي تتعلق بالبنوك، وأيضًا البريد، بجانب الماكينات الخاصة بالصراف الآلي التي توجد بالمحافظات المختلفة في مصر، ولا بد من أن يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالصرف المعلنة من قبل الهيئة.