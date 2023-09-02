مش هتتكرر تاني .. وبعد كده هتقول ياريتني كنت قدمت .. شروط ورابط حجز شقق نزهة الأندلس 2023

شروط ورابط حجز شقق نزهة الأندلس 2023، تزايد عدد زيارات الموقع والبحث عن رابط حجز شقق نزهة الأندلس 2023 بعد إشارة حساب التمويل الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى بدء التسجيل للمرحلة الثانية من المشروع، ما هو رابط الحجز والشروط الضرورية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

شروط حجز شقق نزهة الأندلس 2023 في بنك التعمير والإسكان

طُرحَتْ مبادرة التمويل الاقتصادي لوزارة الإسكان حوالي 380 وحدة سكنية تابعة لمشروع نزهة الأندلس في القاهرة الجديدة، في التجمع الثالث، تبدأ مساحة الشقق من 130 مترًا إلى 150 مترًا، وأعلن الحساب عن إمكانية الحجز عبر الإنترنت وسيتم قبول الأفراد وفقًا لترتيب التسجيل والأولوية، ورابط حجز الشقق المتعلق ببنك التعمير والإسكان هو:

https://www.hdb-reservation.com/

شروط حجز شقق منتجع نزهة الأندلس 2023 لدى بنك التعمير والإسكان

الشخص المتقدم يجب أن يكون مواطنًا مصريًا بنسبة وأصل.

من الضروري أن لا يستفيد المتقدم أو أي فرد في أسرته من أي جزء من برنامج الإسكان الاجتماعي بأي شكل.

لا بد أن يتمتع المتقدم بالأهلية.

يمكن للشخص المسؤول تقديم طلب إذا كان هو المسؤول عن شخص قاصر بشكل طبيعي أو بواسطة قرار قضائي.

شروط ورابط حجز شقق نزهة الأندلس 2023

كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث

يتعين على المتقدم أن يوافق على جميع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على شقة في مشروع نزهة الأندلس في القاهرة الجديدة، وبعض هذه الشروط تشمل:

سيتم تخصيص الوحدات السكنية التي سيقدم عليها المواطن للاستخدام السكني والإقامة فقط، وفي حالة تغيير الاستخدام سيتم إلغاء العقد دون إصدار أي إنذار للشخص المستفيد.

من الممكن استخدام الحدائق المتوافرة لمن يمتلك الشقق الأرضية، ولكن بعد أداء رسوم الاستخدام.

يتم توجيه الجراج المتاح في إطار المشروع للمستفيدين، شريطة دفع مبلغ مالي ووفقًا للشروط التي ستحددها حساب التمويل الاقتصادي.

تتضمن خطوات التقديم على مشروع نزهة الأندلس التجمع الثالث.

تسجيل الدخول إلى الرابط المذكور أعلاه الذي يتبع بنك التعمير والإسكان.

الضغط على خانة تسجيل حساب جديد.

تشمل إدخال البيانات المطلوبة إسم الشخص، عنوان سكنه، رقم هاتفه ورقمه القومي، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني.

استلام المستخدم للرمز التحقق عبر البريد الإلكتروني.

الولوج يتم عبر كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر.

أرغب في تحديد الخانة التي تتيح لي فرصة التقدم للحصول على استمارة التقديم.

التدقيق في المعلومات المُدخلة للتحقق من صحتها.

توافُر أُلتفاصيل المتعلّقة بشقة المحافظة والمدينة وطبيعة الوحدة.

بيان رقم العمارة ورقم الشقة فيها.

عند ظهور رقم مرتبط بالاستمارة، يجب النقر على خانة التأكيد.

طباعة الاستمارة.