وهتتعين وتعمل فلوس يا معلم.. نتائج قبول الحرس الوطني 1445

تم نشر نتائج قبول الحرس الوطني 1445، لكلية الملك خالد العسكرية في المرحلة الأولى من قبل وزارة الحرس الوطني. إذا كنت ترغب في فرصة للتسجيل في الحرس الوطني للانضمام إلى هذه المؤسسة المهنية، يمكنك معرفة نتيجة قبولك عن طريق رقم هويتك الشخصية لعام 1445. تشمل النتيجة الحاصلين على الشهادة الجامعية ونتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية، سيتم إعلان النتائج يوم الخميس الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس عام 2023، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

كيفية الاطلاع على نتائج القبول في الحرس الوطني لعام 1445 هجرية

في هذه الأيام يشهد زيادة في التوتر في انتظار نتائج القبول في الحرس الوطني لعام ١٤٤٥، ولمعرفة نتائج القبول في الحرس الوطني، يجب عليكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى الموقع الرسمي للحرس الوطني.

ادخال رقم الهوية بشكل صحيح.

إتمام المتبقي من البيانات والطلبات الموجودة على الموقع، إذا تم قبول المتقدم للانضمام إلى الحرس الوطني السعودي للتدريب والعمل.

شروط التسجيل في الحرس الوطني لعام 1445 هجرية

تحتوي متطلبات التسجيل في الحرس الوطني على بعض المعايير الصارمة التي يجب الامتثال لها وتشمل:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة تعليمية معترف بها.

يجب أن يكون العمر الأدنى للمتقدم 18 سنة والأقصى 35 سنة.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بحالة صحية جيدة وأن يتم تقديم شهادة طبية تثبت ذلك.

يجب أن يتمتع المتقدم بسجل جنائي خالي من أي سوابق جنائية.

يجب أن يكون المتقدم يجيد اللغة العربية ويفضل أن يكون لديه مهارات في اللغة الإنجليزية.

يجب أن يقدم المتقدم جميع المستندات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح.

يتوجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

يتطلب أن يكون عمر الشخص المتقدم في الفترة ما بين سبعة عشر عامًا و ثلاثة وعشرون عامًا.

ضرورة إتمام جميع الوثائق المطلوبة عبر موقع الحرس الوطني.

أن أن تكون سجلات جنائية لشخص متصافية في الصحيفة المتقدم الجنائية.

يجب على المتقدم أن يجتاز جميع الاختبارات التقنية والبدنية والمكتوبة.

الحاجة إلى التحضير البدني الجيد للاختبارات الرياضية.

شروط حضور مقابلة القبول الشخصية للانضمام إلى الحرس الوطني السعودي

يجب تحقيق شروط وتعليمات محددة للتأهل والمشاركة في المقابلة الشخصية للانضمام إلى الحرس الوطني السعودي، وسنوضح تلك الشروط من خلال النقاط التالية.

توفير نسخة أصلية للهوية الوطنية بالإضافة إلى عدة صور منها.

تقديم ثلاثة صور شخصية.

تَماشي مع المواعيد المُحَدَّدَة للمقابلة الشخصية وعَدم التراجع عن الحضور.

عدم الحضور يعني أنه تم الإعلان عن إلغاء الترشح للوظيفة في الحرس الوطني.

يتطلب تقديم أصل شهادة التخرج من الجامعة وعليه ضرورة توفير نسخ من الشهادة.