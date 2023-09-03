مش هتدفع فاتورة الأرضي تاني”.. المصرية للاتصالات تعلن 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي إلحق نفسك لتكون منهم

يريد عدد كبير من المشتركين في شركة المصرية للاتصالات معرفة الفئات التي قامت الشركة معافاتها من دفع فاتورة التليفون الأرضي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الفئات، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

الاستعلام عن فاتورة الأرضي 2023

وفرت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين إمكانية الاستعلام على فاتورة الخط الأرضي بكل سهولة، َذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن أولا بالذهاب إلى موقع شركة المصرية للاتصالات، وذلك عن طريق النقر على هذا الرابط.

النقر على الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

يقوم المواطن بادخال كود المحافظة الخاص به وكذلك رقم الخط الأرضي.

النقر على عرض الفواتير.

طريقة دفع فاتورة الهاتف الأرضي 2023

يستطيع مالكي الهاتف الأرضي دفع فاتورة الهاتف بعدة طرق والتي من أبرزها ما يلي:

الدفع عن طريق السنترالات الموجودة في الجمهورية.

الدفع عن طريق فروع وي.

الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية عبر محفظة فودافون كاش او اورانج أو اتصالات.

الدفع عن طريق خدمات فوري وأمان وي وي والتطبيقات الأخرى الخاصة بالدفع.

الدفع عن طريق حساب البنك أو من خلال انستا باي.

الفئات المعفاة من دفع فاتورة الخط الأرضي

قامت الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن الفئات المعافاه من دفع فاتورة الخط الأرضي، حيث أنه لا يقوم الأشخاص كبار السن فوق سن 60 عاما من دفع فاتورة الخط الأرضي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تليفون أرضي

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطن إحضارها عند الرغبة في التقديم على هاتف أرضي، ومن أهم هذه الخطوات ما يلي: