معدلات القبول في الكليات العراقية 2023/2024 ... نسب القبول بجميع الكليات في الجامعات

بعد ان ظهرت النتائج خلال الايام الماضية يبحث الكثير عن معدلا القبول في الكليات ويتم الاعلان عن معدلات القبول حتى يتم التعرف على الجامعة المناسبة لمجموعك وتحدد نسب القبول بناء على نسبة النجاح خلال العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول في الكليات العراقية 2023/2024.

معدلات القبول في الكليات العراقية 2023/2024

يهتم الكثير بالبحث عن معدلات القبول في العراق لهذا العام والتي يمكن ان تتزايد او تقل على حسب نسبة النجاح للعام الحالي وجاءت كما يلي.

اعلن عن ان نسبة القبول لكلية الصيدلة بجامعة بغداد من 98.67%.

اما عن معدل القبول بكلية الطب الكندي في جامعة بغداد وصلت 100.6%.

حدد نسب القبول في هندسة الاتصالات والالكترونيات 95.80%.

كما جاءت نسبة القبول في كلية طب الأسنان جامعة بغداد من 99.05%.

أما كلية الطب جامعة بغداد من 100.9%.

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كيفية التقديم في القبول المركزي في العراق 2023

يمكننا ان نقوم بالتقديم الالكتروني للجامعات وذلك من خلال ان نتعرف على معدلات القبول الموضحة فيما سبق ويتم ذلك من خلال استمارة القبول المركزي ويتم القيام بالاتي وهو.