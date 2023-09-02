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معدلات القبول في الجامعة الأوروبية الخاصة في سوريا 2023/2024 موقع وزارة التربية السورية
معدلات القبول في الجامعة الأوروبية الخاصة في سوريا 2023/2024 موقع وزارة التربية السورية
يبحث الكثير من الطلاب التعرف على معدلات للقبول بالجامعات الاوربية في سوريا حيث يتم من خلال التقديم على الموقع الخاص بالوزارة وتعمل كافة الجامعة على الوصول لهدف واحد وهو الاهتمام بمستوى التعليم ومن خلال مقالنا نتعرف على معدلات القبول في الجامعة الأوروبية الخاصة.
كيفية التقدم على الجامعة الأوروبية الخاصة في سوريا
قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط حتى يتم القيام بالتقديم في الجامعات الاوربية والتي يرغب الكثير على الالتحاق بها وذلك من قبل حاملي الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، ويتم القيام بملئ استمارة الرغبات حسب نسب النجاح الحاصلين عليها ولابد من القيام بالاتي وهو.
- يتم القيام في بداية الامر بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
- ثم يتم القيام بالضغط على نتائج المفاضلة.
- بعدها حدد الفرع العلمي.
- ثم يتم القيام بإدخال البيانات المطلوبة.
- ثم يتم في النهاية بالضغط على عرض النتيجة.
- ستظهر النتائج امامنا بكل التفاصيل.
معدل القبول في المرحلة الجامعية سوريا 2023-2024
يمكننا ان نتعرف على معدلات القبول في الجامعات الاوربية الخاصة والتي يهتم بالالتحاق بها وهو.
- وصل معدل القبول في كلية الطب البشري ما بين 199.2 من 240.
- اما عن معدل قبول كليات الهندسة وصل ما بين 162.2 من 240
- معدل قبول طب الأسنان والصيدلة 187.2من 240
- كما وصل القبول في كلية الديكور والحقوق وادارة الاعمال الفرع الأدبي بداية من 133.2من 220
- معدل القبول في كلية الديكور والحقوق يصل في الفرع العلمي ما بين 134.4من 240.
- كما ان هذه المعدلات التي تم توضيحها هي المعلنه من قبل الوزارة.