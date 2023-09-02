سفاح الجيزة ح5 ...   مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة كاملة علي موقع ايجي بست الأصلي

ينتظر البعض من محبي مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5 HD، وهو من ضمن المسلسلات التي حصلت على قاعد جماهيرية كبيرة حيث يجسد قصة حقيقية حدثت بالفعل حصلت في مدينة الجيزة ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة كاملة.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة كاملة

تم الاعلان عن عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة على موقع ايجي بست بجودة عالية والذي تدور حول قصة جزار الجيزة وتحتوي على بعض من الاحداث الاكشن كما يمكننا ان نشاهد المسلسل على منصة شاهد vip بالعرض الحصري لمسلسل سفاح الجيزة وقد عرض بها الاربع حلقات السابقين والذي نالوا على اعجاب الكثير.

موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل سفاح الجيزة

سيتم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل سفاح الجيزة في 4 من شهر سبتمبر 2023 والذي يوافق يوم الجمعة في 29 صفر سنة 1445 هجري ويجسد المسلسل قصة قذافي فراج الملقب سفاح الجيزة وقد قام بقتل العديد من الأشخاص وانتحل شخصية صديقه المهندس رضا الذي قام ايضًا بقتله ويعمل على تغير شخصياته وقتل زوجاته وعمته واخرين.

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أبطال مسلسل سفاح الجيزة

النجم أحمد فهمي الذي قام بدور سفاح الجيزة.

باسم سمرة دور ضابط التحقيقات.

صلاح عبدالله.

ميمي جمال.

ركين سعد.

حنان يوسف.

القنوات الناقلة لمسلسل سفاح الجيزة 2023

لم يتم الاعلان عن قنوات عارضة للمسلسل ولكنه يعرض الان على منصة شاهد shahid كذلك لا يمكن مشاهدة المسلسل على منصة شاهد المجانية فور صدورها ويجب الانتظار حتى توفر الحلقة على منصة شاهد التي صرحت بعرضه.