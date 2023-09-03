خبر فوق العظمة.. ركوب القطارات والمترو ببلاش لهذه الفئات من المواطنين “مجانا 100%”

لقد حددت هيئة السكك الحديدية ركوب القطارات والمترو ببلاش لبعض الفئات فقط وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، من أجل التخفيف على المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الأعباء عن المواطنين أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، ونستعرض معكم من خلال موقعنا البديل الفئات المسموح لها بالركوب مجانا.

ركوب القطارات والمترو ببلاش

تهدف وزارة النقل إلى تخفيف الأعباء عن المواطن لذلك هناك فئات معينة يمكنها ركوب القطار والمترو مجانا وهم:

المرضى المصابين بالسرطان: بإحضار الكارت الذكي الآلي الخاص بمرضى الأورام، والذي يجدد شحنه مع بداية كل عام حتى نهايته.

كبار السن من تجاوزات أعمارهم 70 عاما في الدرجات العادية مع إحضار بطاقة الرقم القومي.

المريض الذي يقل عمره عن 12 عاما بالدرجة المكيفة والمرافق له إن وجد.

الأطفال الصم بجميع الدرجات والمرافق.

ركوب القطار بنصف ثمن التذكرة

يمكن حجز التذكرة الخاصة بالقطار أو المترو مع سداد نصف قيمة التذكرة لبعض الفئات وهي:

الأطفال من سن 4 حتى 10 أعوام بالإضافة إلى كبار السن من تخطت أعمارهم 60 عاما بشرط وجود بطاقة سارية.

ضباط الشرطة والجيش وطلاب المعاهد والكليات العسكرية.

أسر الشهداء والمصابين من الشرطة وأفراد القوات المسلحة من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء).

ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين والمرافق له.

مجموعات الشباب والرياضة.

أبناء أسر وشهداء ثورة 25 يناير من خلال الكارنيه الصادر من المجلس القومي للثورة.

كما يتم دفع 75% من ثمن التذكرة فقط إذا كنت من فئة المحارب القديم بالجيش والمرافق إن وجد.

غرامة ركوب القطار بدون تذكرة

لقد اوضحت هيئة السكك الحديدية قيمة الغرامة التي يتم سدادها عند مخالفة ركوب القطار دون سداد قيمة التذكرة، وحددت حالات ركوب القطارات والمترو ببلاش ومع ذلك من يخالف من المواطنين فإنه يدفع قيمة الغرامة وهي: