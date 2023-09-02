مسلسل سفاح الجيزة موعد عرض الحلقة الخامسة والسادسة علي منصة شاهدة vip

يزداد البحث عن أحداث مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة بعد ان استمتع المشاهد بعرض الحلقات السابقة والتي تتجسد بعدد من الاحداث المثيرة وقد ارتكب عدد من الاحداث الاجرامية المخيفة ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل سفاح الجيزة.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة

تم الاعلان من قبل الشركة المنتجة ان سيتم عرض حلقتين أسبوعيا من مسلسل سفاح الجيزة على منصة شاهد ولا يوجد اي قناة عارضة للمسلسل فقد قرر عرض الحلقتين الخامسة والسادسة من المسلسل يوم الخميس المقبل الذي يوافق 7 سبتمبر الجاري.

منذ ان تم عرض المسلسل وهو يعرض على منصة شاهد واصبح هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث يجسد قصة حقيقية حقًا وهي قصة سفاح قام بعدد من الجرائم والذي ادى به إلى الوصول لحبل المشنقة والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي في الفيلم شخصية تدعى جابرمما ابدع في هذا الدور والذي يرتكب مجموعة من الجرائم.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

يدور حول قضية المتهم قذافي فراج، حيث قتل عدد من الاشخاص واشتهر إعلاميا باسم سفاح الجيزة، وحكم عليه بالإعدام في قضيتين واشترك في البطولة في المسلسل مع الفنان احمد فهمي ركين سعد وباسم سمرة وصلاح عبدالله وهايدي خالد وحنان يوسف، وهو من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صلاح العزب وعماد مطر.

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مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5 الخامسة منصة شاهد

يرغب العديد التعرف على السبب وراء خطف السفاح لزينة وهي الفنانة ركين سعد، وسبب قتل زوجته الأولى ويتوقع البعض ان تدور حول بعض من الاحداث المثيرة حيث يتوصل الضابط إلى خيوط جديدة واختفاء عدد من الاموات من المقرر عرضها يوم الخميس المقبل الموافق له 7 سبتمبر الجاري.