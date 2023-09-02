تكلفة أسعار عمرة المولد النبوي 2023 وما هو البرنامج المقدم من قبل عدة شركات

يهتم المواطنين بالتعرف على اسعار العمرة الخاصة بالمولد النبوي فقد صرحت وزارة السياحة والآثار المصرية عن ان هناك بعض من المعايير حتى يتم القيام برحلة عمرة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تكلفة أسعار عمرة المولد النبوي 2023.

تكلفة أسعار عمرة المولد النبوي 2023

لم يتبقي سواء ايام قليلة على ان يهل علينا افضل الايام وهو يوم مولد النبي محمد صل الله عليه وسلم وموعد المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، ويوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 وتم الاعلان عن توافر مجموعة من ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445 هـ ومنها.

يتم القيام بتنفيذ رحلات العمرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوثيق عقود وكالة العمرة.

حيث انه لابد من عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة الُسجلة بالوزارة.

ما هي اهم شروط القيام بأداء مناسك العمرة

حيث ان هناك بعض من المعايير التي لابد من توافر حتى يتم القيام بموسم العمرة خلال يوم المولد النبوي الشريف والتي تؤكد الشركة عليها للحفاظ على المعتمر من اي ضرر ومنها.

الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية.

حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين.

وجود تذاكر السفر بحوزة المعتمرين.

لابد من ان يتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

صرحت شركات السياحة عن أسعار العمرة خلال الموسم الجاري 1445 هـ / 2023 م، ومنها.