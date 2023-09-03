نصيب 4 افراد من الزيت والسكر + الخبز المدعم على البطاقات التموينية.. اوعي حد يضحك عليك

طرح الكثير من المواطنين تساؤلات حول نصيب 4 افراد من الزيت والسكر، تزامنا مع إعلان وزارة التموين رفع الأرز من السلع الأساسية التي تصرف بشكل رسمي للمواطن، وألزمت الوزارة جميع المنافذ بصرف الحصة المخصصة لكل فرد في التموين وعدم تجاوزها خاصة السكر والزيت ويكون ذلك فقط حسب عدد المقيدين على بطاقة التموين، ونستعرض معكم نصيب الفرد من التموين في شهر سبتمبر عبر موقعنا البديل.

نصيب 4 افراد من الزيت والسكر شهر سبتمبر

حددت الوزارة نصيب كل فرد من سلع التموين الأساسية في شهر سبتمبر 2023، كما يلي:

صرف سلع بقيمة 50 جنيها للبطاقة المكونة من أربع أفراد أو أقل وعدد 5 ارغفة من الخبز.

إذا كانت البطاقة تحتوي على فرد خامس أو أكثر يتم صرف سلع بقيمة 25 جنيه له مع عدد 5 ارغفة من الخبز المدعم.

وبالتالي يكون حصة المواطن من السكر والزيت كما حددها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين كما يلي:

صرف كيس 1 كيلو من السكر لكل مواطن حسب الاحتياج والحد الأقصى هو 6 كيلو على البطاقة الواحدة.

منج زجاجة 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى هو 4 عبوات على البطاقة.

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

خلال الفترة الاخيرة انتشر بين المواطنين خير إلغاء بطاقة التموين والاعتماد الفترة المقبلة على الكارت الموحد، ولكن الوزارة قد صرحت بأن هذا ليس له أساس من الصحة واستمرار العمل ببطاقة التموين كما هي، وأن الكارت الموحد يكون قيد التجربة في محافظة بورسعيد فقط وسيتم التطبيق تباعا في المحافظات الأخرى.

ويتمتع الكارت الموحد بعدد من المزايا يمكن حصرها فيما يلي:

يمكن من خلاله صرف الدعم التمويني والخبز المدعم.

كما أنه يضم عدة خدمات أخرى مثل التأمين الصحي والمدفوعات الالكترونية وتعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الإتصالات على توفير خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة.

يمكن استخراجه بسهولة مجانا من هيئة البريد.

أسعار السلع التموينية شهر سبتمبر 2023

يمكن الإطلاع على قائمة السلع المتواجد في المنافذ والتي تشمل حوالي 32 سلعة مختلفة، وبعدما عرفنا نصيب 4 أفراد من الزيت والسكر نقدم اليكم أسعار السلع التموينية وهي: