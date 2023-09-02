مصر تفعل نظام الكفيل مثل دول الخليج 2023 رئيس الوزراء يعلن التفاصيل

تم الاعلان عن صدور عدد من القرارات الجديد من قبل الحكومة المصرية حيث صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث انه يحق الحصول على حق الإقامة في البلاد لأغراض السياحة، او بعض من الاغراض الاخري ومن خلال مقانا سنتعرف على مصر تفعل نظام الكفيل.

مصر تفعل نظام الكفيل

كما انه يجب ان يتم قيام الاجانب بالتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة ولكنه لابد من تحويل هذه الرسوم من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة باي من العمله الصعبة.

يكن يمكن ان يتم اقامة الاجانب عند مصري مضيف لهم مقابل سداد مصروفات إدارية تبلغ ألف دولار أميركي، تودع بالحساب المخصص لذلك والالتزام ببعض من الضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

حيث يتواجد بمصر ما يقارب إلى خمسة مليون سوداني بمصر منهم 420 ألف لجأوا إليها بعد ان صار الحرب في بلدهعم في خمسة عشر من شهر إبريل.

انواع الاقامات للاجانب

الإقامة السياحية

امدة المخصصة لها هي ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج ولكن لابد من تقديم مستند يفيد ذلك وفاتورة كهرباء حديثة.

الإقامة الدراسية

يتم منحها لكل الراغبين في الدراسة في المدارس والجامعات المصرية ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولى ولابد من تقديم ايصال مصروفات مدرسية

الإقامة العقارية

مخصص لكل من يمتلك عقار بقيمة 100 ألف دولار أمريكي يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة ولمدة ثلاث سنوات ويسدد رسوم خاصة بالاقامة.

الإقامة الاستثمارية

الذين يستثمرون في مصر وتمنح للمرة الأولى لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات.