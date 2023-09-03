يا فرحة ما تمت”.. تأجيل الدراسة في مصر 2023 في المدارس والجامعات بسبب EG5 وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل

لقد وردت العديد من الأخبار خلال الأيام القليلة السابقة نحو تأجيل الدراسة في كل من المدارس والجامعات بسبب ظهور متحور فيروس كورونا في عدد من البلاد، لهذا يرغب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم معرفة حقيقة هذا الأمر، والتي سوف نتحدث عنها في هذا المقال بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

تأجيل الدراسة

يريد عدد كبير من الطلاب في جميع المراحل الدراسية وأولياء أمورهم معرفة حقيقة تأجيل الدراسة 2023، وذلك بعد أن انتشر الأيام السابقة عدد من الأخبار نحو تأجيل الدراسة لهذا العام نتيجة ظهور متحور فيروس كوفيد 19 في بعض دول العالم هذه الأيام ما جعلت عدد كبير من الدول تقوم بتعليق الدراسة, لهذا أوضحت وزارة التربية والتعليم حقيقة هذا الأمر مشيرة إلى أن الأوضاع في مصر ما زالت مطمئنة حتى الآن ولا يوجد أي خوف من بدء الدراسة هذا العام.

وأردفت الوزارة قائلة أنه يجب على المواطنين التحقق من الأخبار المتداولة وعدم الانسياق وراء الشائعات، وأنه في حالة تأجيل الدراسة سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن هذا بشكل رسمي من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد الدراسة في المدارس المصرية

يريد الكثير من الطلاب لجميع المراحل الدراسية معرفة موعد الدراسة هذا العام، لهذا قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالإعلان عن أن الدراسة في كل من المدارس الحكومية والخاصة سوف تبدأ يوم 30 من شهر سبتمبر لعام 2023 ميلادي وتنتهي يوم 8 يونيو لعام 2024، على أن يتخلل هذه الفترة اجازة منتصف العام والتي سوف تبدأ من يوم 27 يناير لعام 2024 ميلادي وتستمر لمدة أسبوعين فقط.

موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية

يتساءل الكثير من طلاب الجامعات عن موعد بدء الدراسة، لذلك قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن موعد بدء الدراسة وفقا للخطة الدراسية التي قامت الوزارة بفرضها، على أن يبدأ العام الدراسي في الجامعات في اليوم الثلاثون من شهر سبتمبر لعام 2023 ميلادي، وتنهي يوم 30 من شهر مايو لعام 2024 ميلادي.