“من هنـــا” رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 والحصول سيارات مجهزة بالكامل

ذهب عدد كبير من المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض الصحية في التسجيل على بطاقة الخدمات المتكاملة ومن ضمن الإجراءات التي يجب الالتزام بها أنه يجب عمل فحص طبي شامل، ولذلك بدأ يتساءل البعض من المواطنين عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 وسوف نقوم الان بتوصية خلال الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال اتباعك لهذه الخطوات:

عليك في البداية أن تقوم بذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والإسكان.

ومن ثم بعدها سيتوجب عليك كتابة الرقم السرى أيضا البريد الإلكتروني.

بعد ذلك سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع ومن ثم ستجد قائمة الخدمات أمامك.

انقر عليها ينسدل لك خيارات كثيرة ابحث عن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعدها حدد أنك تريد الاستعلام عن نتيجة التقرير الطبي.

ستجد العديد من الخامات الفارغة يجب عليك ملؤها بالبيانات المطلوبة ومنها: الرقم القومي واسم الشخص المستهدف، ومكان الإقامة، وأيضًا رقم الجوال.

بعد ذلك انقر على استعلام التي أمامك.

وستجد النتيجة أمامك بها كافة المعلومات التي تريد الحصول عليها.

شروط الحصول على سيارة للمعاقين

يمكنك الحصول على سيارة لشخص معاق بنصف الثمن ولكن يجب أن تلتزم بشروط التى اوضحتها وزارة الصحة، ومعرفتها تابع التالي: