خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 “من هنـــا” عبر موقع التضامن الاجتماعي

خدمة تكافل وكرامة من الخدمات التي تم تقديمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بقرار من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والهدف منها هو مساعدة المواطنين من خلال إعطاء لهم دعم مادي يساعدهم على مواكبة الأوضاع التى تمر بها البلاد، كما أن هذه الخدمة ممكنه للأيتام وأيضاً الأشخاص التي لديها إعاقة جسدية وحركية ومن يعانون من أمراض مزمنة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وهذا ما سوف نقوم بتوضيح خلال السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن خدمة التكافل والكرامة من خلال الرابط الذي قامت الوزارة بوضعه عليك فقط اتباع الخطوات التى سوف نوضحها الآن:

عليك أن تقوم بتوجه إلى المنصة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

ستجد أيقونة الخدمات أمامك اختر خدمة التكافل والكرامة.

ومن ثم انقر على استعلام، ستجد هناك شاشة موضح بها خامات فارغة.

قم لملئ هذه الخانات بالمطلوب ومن ثم انقر على استعلام.

ستجد جميع التفاصيل الخاصة بك أمامك ما إذا تم قبولك أو رفضك فسيتم اخبارك بهذا.

الاوراق المطلوبه للتقديم على خدمة التكافل والكرامة

عليك معرفة ماهي الاوراق المطلوبة قبل ذهابك إلى المقر للتسجيل على هذه الخدمة، ومعرفتها تابع التالي: