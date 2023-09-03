في خطوتين بس هتاخد أحسن أرض”خطوات حجز اراضي وزارة الاسكان” 2023

يتسائل العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل الشهير عن خطوات حجز اراضي وزارة الاسكان، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان الاجتماعي عن إتاحة رابط يمكنكم من خلاله حجز أراضي الإسكان الاجتماعي لأفراد سواء قليل أو محدود الدخل عليك ما عليك هو الدخول على منصة الإسكان الاجتماعي، وفي مقالنا هذا اليوم سوف نوضح لكم كل التفاصيل الخاصة ب خطوات حجز اراضي وزارة الاسكان تابعونا.

خطوات حجز اراضي وزارة الاسكان

في إطار بحث العديد من المواطنين قامت الوزارة بتوفير رابط حجز أراضي الإسكان الكتروني لكى يتم توفير الجهد المبذول والوقت على المواطنين، حيث من المقرر أن باب الحجز مفتوح من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ اغسطس حتى نهاية يوم ٢٢ أكتوبر لعام ٢٠٢٣ أي مدة التقديم سوف تكون شهرين، وسوف نوضح لكم خطوات حجز اراضي وزارة الاسكان خلال النقاط التالية:

الذهاب إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg/ .

إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

قم بتسجيل الدخول .

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بتحديد المدينة التي تود الحصول على قطعة أرض فيها، مع تحديد موقع الأرض بدقة.

بإمكانك الذهاب لرؤية ومعاينة الأرض لاختيار القطعة التي تتناسب معك.

قم بتحديد طريقة الدفع التي تتناسب معك.

قم بتحديد عدد السنوات التي تريد تقسيط ثمن الأرض خلالها.

انقر على زر تسجيل .

مقدم حجز أراضي الإسكان

تم الإعلان عن مقدم حجز أراضي الإسكان وهو كالآتي: