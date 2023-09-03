رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة “من هنـــا” تحميل مجاني 2023

تصدرت نتائج البحث خلال الفترات الماضية على رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدعم الأسرة ذوي الدخل المنخفض المتضررة من الأوضاع الاقتصادية للدولة، كما أن العديد من المواطنين يترصدون إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كشف الأسماء المقبولة و المستحقة للدعم.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على دراسة طلبات المقدمة إليهم من أجل التسجيل في دعم الأسر من الجانب التعليمي والصحي والغذائي والنفسي والمالي، بعد ذلك يقزم البرنامج بقبول الاشخاص المستحقين التي تتوافر معهم الشروط، حيث وصل عدد الأفراد المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية إلى 400 ألف طلب، وقامت الوزارة باعتماد 200 ألف طلب من اجل مساندتهم على تخطي الصعاب وقامت الوزارة بتوفير منصة معتمدة من أجل الاطلاع على قائمة الأسماء وهذه منصة مظلتي، يمكنك الدخول من خلال رابط منصة مظلتي https://spa.gov.iq/umbrella/

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اصدرت تطبيق متعلق بمنصة مظلتي والتي تسمح للمستخدم البحث عن كافة المعلومات التي يحتاجها وأيضا التسجيل في مختلف البرامج الداعمة المقدمة من قبل التطبيق، كما يمكنك الاطلاع اسماء المشمولين في برنامج الدعم الوجبة الاخيرة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كل ذلك من خلال الدخول لرابط تطبيق مظلتي لنظام الأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.isadream90.test حيث ييسر لك متابعة إجراءات الدعم والتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بعد الدخول إلى الرابط، قم بتحديد الوجبة الأخيرة، بعدها ستنتقل إلى صفحة جديدة، قم بمليء المعلومات الخاصة بك والتي تشمل رقم الهوية ورمز التحقق، بعدها عليك النقر على خانة تحميل ملف كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية.