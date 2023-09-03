بمرتب ولا في الخيال.. نتائج قبول الحرس الوطني في السعودية 1445 تقديم حرس وطني

نتائج قبول الحرس الوطني.. يعد القبول في كلية الملك خالد العسكرية من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث إنه تم فتح باب القبول أمام الراغبين في الالتحاق بالكلية يوم 31 أغسطس 2023، لتبدأ عمليات الفحص والمراجعة لجميع الطلبات التي تم تقديمها من قبل القائمين على إدارة الكلية، فضلاً عن أن القبول يشمل الحاصلين على الشهادة الجامعية، وكذلك نتائج القبول لجميع حملة الشهادة الثانوية، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن القبول في الحرس الوطني 1445

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني 1445، وفقًا للنحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع الحرس الوطني.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية في الخانة المطلوبة بشكل واضح وصحيح.

بعدها يتم استكمال جميع البيانات المطلوبة.

ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالقبول في الحرس الوطني.

شروط القبول في الحرس الوطني 1445

لكي يتم قبولك في الحرس الوطني، لابد من انطباق الشروط التي جاءت على النحو الأتي:-