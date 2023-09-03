ظهر حالًا درجات تنسيق مرحلة ثالثة “نسبة القبول من 50% للجامعات الحكومية” أعرف التفاصيل

اشتعلت محركات البحث جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عن تنسيق مرحلة ثالثة، فهي تعد من الأمور الذى تشغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور في وقتنا الحالي، حيث تم بالفعل فتح باب التقديم لطلاب المرحلة الثالثة يوم الاربعاء الموافق ٣٠ من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٣، وتعد هذه المرحلة هي آخر فرصة للالتحاق بالتقديم في الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة، وفي مقالنا هذا اليوم سوف نوضح لكم كل ما يخص تنسيق مرحلة ثالثة لذا تابعوا معنا.

تنسيق مرحلة ثالثة

قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن تنسيق مرحلة ثالثة الموافق ٣٠ من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٣، ووضحت أيضا أن الحد الأدنى للقبول هو ٢٠٥ درجة لجميع الشعب سواء كانت علمي أو أدبي، وسوف يتم إتاحة الدخول على الموقع لكى يتم تسجيل الرغبات التي تبلغ نحو ٧٥ رغبة والتي يتم ترتيبها حسب الموقع الجغرافي الخاص بالمتقدم .

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

يمكنك عزيزي القارئ الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة لكى تتمكن من تسجيل الرغبات والالتحاق بالكلية التي تريدها كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية :