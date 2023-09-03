عاجل .. اخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة 2023 “ألحق سجل عشان تاخد 4000 جنية شهريًا من الريس”

يتسائل العديد من المواطنين عن اخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة،حيث بدأت بالفعل وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، ويتم أيضا صرف راتب معاشات تكافل وكرامة اليوم وهو أول شهر سبتمبر لعام 2023 وذلك عن طريق ماكينات الصرف الآلي الموجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل المعلومات التي تخص اخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة وخطوات التسجيل في الموقع تابعوا.

اخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة

الآن يمكنك التسجيل في برنامج تكافل وكرامة مع العلم أنه لم يتم الإعلان حتى وقتنا الحالي عن آخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة، ويمكنكم التسجيل في تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي كل ما عليكم هو إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا https://www.moss.gov.eg/

اختيار استعلام عن بطاقات تكافل وكرامة.

كتابة الرقم القومي بطريقة صحيحة في المكان المخصص له.

انقر على زر استعلام، وسوف يظهر لك على الفور نوع البطاقة للمستفيد من برنامج الدعم النقدي في تكافل وكرامة.

في حالة وقف التسجيل في البرنامج سوف يتم ذكر لك السبب عبر الموقع.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة وأهم هذه الأوراق الآتي: