ظهرت الآن “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة” عبر spa.gov.iq/umbrella

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تبذل قصاري جهدها من أجل توفير الدعم المادي للمواطنين المستحقين وذلك تبعا لشروط حددتها الوزارة عبر موقع مظلتي، الدعم يعمل على توفير حياة كريمة للمستحقين يمكنهم من مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يبحث المواطنين العراقيين اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي تكون متاحة خلال موقع مظلتي في الفترات القادمة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم المالي للمستحقين ويتم الاستعلام من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع مظلتي https://spa.gov.iq/umbrella/ .

البحث عن قسم الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

اضغط على الرابط المتواجد امامك للاطلاع على قائمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

كيف يتم إنشاء حساب في منصة مظلتي؟

يمكنك زيارة الموقع الرئيسي لمنصة مظلتي على الانترنت، حيث يوجد به رابط المنصة وكيفية التسجيل به، كما يمكنك التواصل مع الفريق الخاص لدعم المستخدمين وذلك من خلال الأرقام الخاصة بهم عبر موقع منصتي من خلال الخطوات التالية: