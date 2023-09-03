معاك 10 ألف جنية مقدم بس!!! أعرف بسرعة خطوات الحصول على شقه الإسكان الاجتماعى 2023

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الحصول على شقه الإسكان الاجتماعى، حيث وفرت وزارة الإسكان الاجتماعي شقق سكنية في ١١ مدينة ويمكنك اختيار المدينة التي تتناسب معك حسب مكان الاقامة المقيد به وتحديد أيضا السعر الذي يتناسب معك فالمميز فيه هذه الشقق السكنية وجود إمكانية التقسيط المريح على فترات طويلة، ويمكنكم التقديم على الشقق السكنية إلكترونيا وذلك عن طريق الذهاب إلى الموقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم بالتفصيل كل الخطوات الواجب اتباعها للحصول على الشقة دون حدوث أي تعقيد.

خطوات الحصول على شقه الإسكان الاجتماعى

تتمثل خطوات الحصول على شقه الإسكان الاجتماعى في النقاط التالية:

زيارة الموقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري https://cservices.shmff.gov.eg/ .

قم بتحديد الخانة الخاصة بمشروع إسكان.

تسجيل الرقم الخاص بالمشروع التي تريد التسجيل بعد.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح.

كتابة الوظيفة الخاصة بك وتحديد محل الإقامة التابع له.

النقر على زر استعلام.

في النهاية سوف تقوم الجهات المسؤولة بمراجعة الطلب الخاص بك ويتم إبلاغك في حالة تم قبولك في الشقق السكنية أم لا، مع العلم أنه في حالة الرفض سوف يتم توضيح لك الأسباب خلال الموقع.

الاسعار الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن المساحة والسعر الخاص بكل وحدة سكنية وتم تعيين ٣ تقسيمات خاصة بالوحدات السكنية تتمثل في الآتي: