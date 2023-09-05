تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر قبل اجازة المولد النبوي وزارة المالية توضح.. خبر بمليون جنيه

أكدت وزارة المالية على تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر قبل اجازة المولد النبوي، ويأتي هذا تزامنا مع بداية اقتراب العام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يكون في بداية أكتوبر القادم، ولهذا قامت بتبكير موعد نزول المرتبات لمساعدة أولياء الأمور في شراء مستلزمات الدراسة، ونستعرض معكم من خلال سطور المقال موعد صرف مرتب شهر سبتمبر.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر قبل اجازة المولد النبوي

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات الموظفين بالأجهزة الادارية للدولة بداية من يوم الخميس 21 سبتمبر حتى الأربعاء 21 سبتمبر 2023، وخلال بيان رسمي أكدت الوزارة على رفع بند الأجور وحوافز العاملين إلى نحو 60 مليار جنيه خلال موازنة العام الجديد لتصبح 460 مليار جنيه ما يمثل حوالي 4% من الناتج المحلي للدولة، وكان ذلك وراء تحسين الأوضاع المالية بجميع الموظفين ومساعدتهم في تخطي الأزمة الاقتصادية مع غلاء المعيشة وارتفاع مستوى التضخم.

وقررت الدولة تعجيل العلاوات والحوافز الدورية والمكافآت الإضافية أن تكون في إبريل الماضي بدلا من شهر يوليو مع رفع الحد الأدني للأجور للمرة الثالثة خلال عام 2023، وإقرار علاوة الحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لها هو 1000 جنيه مع الإعفاء الضريبي لبعض الفئات، كما جاء توجيه بتحسين أجور العاملين بقطاع التعليم والمهن الطبية وتعيين ما لايقل عن 70 ألف موظف في القطاعات الحكومية.

موعد الزيادة الجديدة في المعاشات

بدأت الحكومة بالأمس في صرف معاشات شهر سبتمبر أما بخصوص تطبيق الزيادة الجديدة حسب ما اعلنت عنه هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنها ستكون بداية من شهر يوليو 2024 طبقا لما جاء في المادة رقم 148 من قانون المعاشات الجديد والتي تنص على زيادة 15% من قيمة المعاش مع بداية العام المالي الجديد والذي يكون في شهر يوليو من كل عام، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة المعاشات في إبريل الماضي بعد موجة التضخم بحد أدنى 170 جنيه والحد الأقصى كان 1635 جنيه.

الإجازات الرسمية للموظفين المتبقية في عام 2023

تكون العطلات والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر كاملة للموظفين وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وبخلاف هذا توجد الأعياد والمناسبات الدينية والتي يحق للعامل الحصول عليها إجازة بقانون العمل، ولهذا قررت الوزارة تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر قبل اجازة المولد النبوي، والإجازات المتبقية في عام 2023 هي: