” ألحق نفسك بدل ما يسحبوا العداد وتقعد ف الضلمة” خطوات تركيب العداد الجديد ابو كارت وتقديم طلب الحصول على عداد إليكتروني + تسليم العداد القديم وتقسيط ثمن العداد الجديد 2023

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار تركيب العداد الجديد ابو كارت وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم وطرق الشحن وغيرها من المعلومات عن العداد مسبق الشحن، والذي يعد العداد الرئيسي الذي يتم تركيبه حاليًا في كافة المنازل.

أسعار تركيب العداد الجديد ابو كارت

جاءت أسعار عداد الكهرباء الجديد أبو كارت مختلفة وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الكهرباء والطاقة وذلك كالآتي:

سجلت أسعار عداد الكهرباء 2023 الأحادي للشقة بنحو 1050 جنيهًا هذا بالإضافة إلى وجود 100 جنيه رصيد داخل الكارت، وينبغي على المتقدم دفع 285 مبلغ رسوم ضريبة.

أما بالنسبة لأسعار عداد الكهرباء 2023 للكارت الثنائي للشقة بلغ 1700 هذا بالإضافة إلى الضريبة الثابتة والتي تبلغ 285 جنيه بالإضافة إلى وجود رصيد بقيمة 100 جنيه.

أسعار عداد الكهرباء 2023 الكارت محول يبلغ 1935 جنيه بالإضافة إلى 285 جنيه ضريبة ووجود شحن ب100 جنيه.

كيفية التقديم على عداد الكهرباء الكارت

هناك العديد من الطرق التي يمكنك التقديم على العداد بها أون لاين وذلك كالآتي: