من غير قلق ولا خوف من المستقبل”جميع كليات مرحلة ثالثة 2023″ ..أعرف كل الكليات المتاحة

اليوم هو الموعد الأخير لطلاب الدور الأول في الثانوية العامة للتسجيل في المرحلة الثالثة، حيث ينتهي تنسيق المرحلة اليوم، ولذا وجدنا عدد كبير من الطلاب يتساءلون عن كليات مرحلة ثالثة، خصوصًا أن الدور الثاني لم يتم إعلان نتيجتهم بعد وبالتالي ما زالت الفرصة متاحة أمامهم للتسجيل والالتحاق بالكليات أو المعاهد المتاحة لهم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أبرز كليات المرحلة الثالثة، فكونوا معنا.

كليات مرحلة ثالثة

هناك الكثير من الكليات المتاحة للطلاب والطالبات في المرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية، حيث هذه الكليات على النحو التالي:

كلية التربية النوعية موسيقي بورسعيد.

كلية تربية رياضية بنات في العريش.

كلية التربية النوعية مطروح موسيقي.

كلية تربية نوعية فنية مطروح.

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام داخل المنيا.

كلية التربية النوعية فنية فرع المنصورة بمنية النصر.

تربية نوعية فنية فرع بورسعيد.

تربية موسيقية حلوان.

معهد المستقبل العالي شعبة نظم المعلومات الإدارية.

تربية رياضية بنين العريش.

معهد راية العالي دمياط الجديدة شعبة التجارة الخارجية وشعبة نظم معلومات.

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وضحنا لكم كليات مرحلة ثالثة، وبالنسبة للتنسيق فمن المفترض أن ينتهي اليوم، ولكن النتيجة لم يتم إعلانها إلا بعد أن يقوم طلاب الدور الثاني بتسجيل الرغبات الخاصة بهم والتقديم على الكليات، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة هو مجموع 205 درجة، حيث بنسبة 50% سواء للشعبة العلمية بقسميها العلوم والرياضيات أو الشعبة الأدبية، وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات والالتحاق بكلية مناسبة لهم بإذن الله.