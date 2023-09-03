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“علشان لو الإزالة جاتلك ما تزعلش”تعرف على القانون الموحد للمباني الجديد 2023+اهم التعديلات في التصالح على المباني
القانون الموحد للمباني الجديد متى يصدر وما هي أهم الاشتراطات والتعديلات التي نص عليها، وما هي الشروط التي تم وضعها من أجل تعليه المباني والحصول على تراخيص البناء الجديدة، يعد هذا الأمر من بين الأمور الشائكة للغاية والتي دار حولها الكثير من الأقاويل الكثيرة في الفترة الماضية، وسوف نخبرك حول كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.
القانون الموحد للمباني 2023
يستعد مجلس النواب من أجل إصدار التشريعات الخاصة بقانون البناء الموحد والذي من المقرر له خلال دور الانعقاد القادم في أكتوبر المقبل بعد دعوة رسمية من قبل رئيس الجمهورية. حيث أعلنت لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب موافقتها المبدئية على المشروع في دور الانعقاد السابق.
اشتراطات تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2023
حدد مشروع قانون البناء الموحد 4 اشتراطات لتعلية المباني وذلك وفقًا للمادة 43 من الدستور وهي كالآتي:
الالتزام التام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري.
يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة وذلك طبقًا للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تكون أعمال التعلية مسؤولية المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكود والمواصفات الفنية.
– يجوز إصدار التراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام القانون في التجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت في أصولها قرى.
الارتفاع المسموح به في اشتراطات البناء 2022
- إذا كان عرض الشارع 8 متر يتم تحديد الأرتفاع بعشرة أمتار فقط.
- إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متر الارتفاع المناسب 13 متر.
- أكثر من 12 متر الارتفاع 16 متر.
- أقل مساحة للأرض هي 200 متر ولا تشمل الأراضي المتواجدة على الكورنيش.