“علشان لو الإزالة جاتلك ما تزعلش”تعرف على القانون الموحد للمباني الجديد 2023+اهم التعديلات في التصالح على المباني

القانون الموحد للمباني الجديد متى يصدر وما هي أهم الاشتراطات والتعديلات التي نص عليها، وما هي الشروط التي تم وضعها من أجل تعليه المباني والحصول على تراخيص البناء الجديدة، يعد هذا الأمر من بين الأمور الشائكة للغاية والتي دار حولها الكثير من الأقاويل الكثيرة في الفترة الماضية، وسوف نخبرك حول كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

القانون الموحد للمباني 2023