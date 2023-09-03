زيادة مرتبات سبتمبر بسبب اجازة المولد النبوي + تبكير موعد الصرف.. ما الحقيقة!!

يتساءل الموظفون هل هناك زيادة مرتبات سبتمبر بسبب اجازة المولد النبوي، ولهذا قررت وزارة المالية تبكير رواتب سبتمبر قبل موعدها للتخفيف على أولياء الأمور ومساعدتهم في مصاريف المدارس مع اقتراب بداية السنة الدراسية الجديدة، وأكدت أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من التاريخ المحدد لكل قطاع حكومي، ولهذا نوضح لكم حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر من خلال موقعنا البديل.

زيادة مرتبات سبتمبر بسبب اجازة المولد النبوي

أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف المرتبات لشهر سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد، على أن يكون موعد نزول الأجور من يوم الخميس 21 حتى الأربعاء 27 سبتمبر مع صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال أيام 7 و 10 و 11 سبتمبر، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي بالبنوك أو فروع بنك ناصر أو منافذ شركة فوري وللمحافظ الالكترونية، وحثت الوزارة المواطنين على عدم التزاحم أمام الماكينات وعلى كل جهة التوجه خلال موعدها المحدد.

وما انتشر حول زيادة مرتبات المواطنين في شهر سبتمبر فهو فقط لبعض الفئات وهم العاملين في القطاع التعليمي ما قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وتحسين أجور المهن الطبية وتوفير نحو 70 ألف وظيفة شاغرة في هذه القطاعات، أما بخصوص زيادة رواتب الموظفين فمن المقرر زيادتها خلال العام المالي الجديد في يوليو 2024 بعدما رفعت الحكومة بند أجور العاملين إلى نحو 60 مليار جنيه وتصير الموازنة للعام الجديد هي 470 مليار جنيه، وتسعى الحكومة جاهدة في الفترة الأخيرة في تحسين أوضاع الموظفين المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ينتظر عدد كبير من المواطنين زيادة مرتبات سبتمبر بسبب اجازة المولد النبوي، والذي من المقرر أن يكون يوم الأربعاء 27 من سبتمبر المقبل ولكن الحكومة سوف تعلن ترحيله إلي يوم الخميس 28 سبتمبر لتكون الإجازة خلال هذا الأسبوع من الخميس حتى السبت ويقضى الموظفون وقتا أطول مع أسرهم، أما عن زيادة المرتبات في هذا الشهر فلن تكون موجودة غير الفئات التي تم ذكرها، ومن المقرر أن تزداد المرتبات بنسبة 15% بداية من يوليو 2024.