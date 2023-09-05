الدلع كله مستنيك.. تنزيل هذه السلع التموينية علي فرق الخبز تبعا لقرارات وزارة التموين

أكدت وزارة التموين على استمرارية احتساب السلع التموينية علي فرق الخبز، ونفي ما تردد حول إلغاء شراء سلع إضافية بفارق نقاط الخبز حيث يتم احتساب 10 قروش على كل رغيف يتم توفيره خلال الشهر، وفي الوقت الحالي توفر الوزارة نحو 32 صنفا من السلع والمنتجات للمنافذ بقيمة 4 مليارات جنيه لحصول 64 مليون مواطن على حقه من الدعم التمويني، وهنا نوضح لكم عبر سطور المقال توضيح كيفية احتساب فارق الخبز الكترونيا بعد انتشار ظاهرة الغش والاحتيال من أصحاب بقالي التموين من خلال موقعنا البديل.

السلع التموينية علي فرق الخبز

أكدت وزارة التموين على استمرار صرف فارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقة التموينية ولا صحة لإلغائها، وفي حال تم توفير الخبز على مدار الشهر يتم احتساب النقاط بقيمة 10 قروش على رغيف العيش ويتم تجميعها في النهاية ويحصل من خلالها على سلع أساسية وأخرى استهلاكية، ونبهت أيضا على المواطنين بزيارة بوابة مصر الرقمية والتي يتم فيها تسجيل عمليات صرف الخبز أو التموين بشكل تفصيلي، وبذلك يمكن معرفة قيمة فارق الخبز وسنذكر لكم تباعا الخطوات في السطور التالية.

وتقوم الوزارة بمتابعات دورية على منافذ البيع لمطابقة ما يتم صرفه من مخازن شركات الجملة وما يتم صرفه للمواطنين، وتضخ الوزارة شهريا منتجات تصل إلى 32 بتكلفة إجمالية حوالي 4 مليارات جنيه، والبطاقة المقيد عليها 4 أفراد يتم صرف الدعم لها بقيمة 200 جنيه بواقع 50 جنيه للفرد (4 زجاجات زيت، 6 أكياس من السكر المعبأ).

خطوات الاستعلام عن فارق العيش في التموين

يمكن معرفة قيمة السلع التموينية على فرق الخبز وذلك بشكل إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية عبر الخطوات التالية: