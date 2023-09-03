“متخليش التاجر يضحك عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين لشهر سبتمبر 2023 ( زيت وسكر ورز) وأسعار السلع التموينية
تعتبر البطاقة التموينية من أهم البطاقات التي يريد عدد كبير من المواطنين الحصول عليها، من أجل الحصول على السلع التموينية المدعم التي تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديمها للشعب، لهذا يرغب حاملي هذه البطاقة معرفة نصيب أربع أفراد من التموين، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هذا المقدار، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.
نصيب أربع أفراد من التموين
يتساءل الكثير من المواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية عن نصيب أربع أفراد من التموين، لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد الواحد داخل بطاقة التموين من السكر هو 2 كيلو، لهذا فإن نصيب الأربعة أفراد هو 8 كيلو من السكر، بينما يحصل الفرد الواحد على مقدار كيلو من الأرز وعلى ذلك فإن نصيب الأربع أفراد هو 4 كيلو من الأرز، بالإضافة إلى أن الفرد الواحد يحصل على زجاجة زيت مفردة، لهذا يحصل الأربعة أشخاص على نحو 4 زجاجات من الزيت.
أسعار السلع التموينية
يريد عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية معرفة أسعار السلع التموينية، حيث جاءت قائمة هذه السلع على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت .. زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.
- سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
- سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.
- سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون تواليت 125 جم 7.50 جنيه.
- سعر زجاجة الخل 5% 900 ملم 6 جنيهات.