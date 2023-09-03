“متخليش  التاجر يضحك عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين لشهر سبتمبر 2023 ( زيت وسكر ورز) وأسعار السلع التموينية

تعتبر البطاقة التموينية من أهم البطاقات التي يريد عدد كبير من المواطنين الحصول عليها، من أجل الحصول على السلع التموينية المدعم التي تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديمها للشعب، لهذا يرغب حاملي هذه البطاقة معرفة نصيب أربع أفراد من التموين، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هذا المقدار، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

نصيب أربع أفراد من التموين

يتساءل الكثير من المواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية عن نصيب أربع أفراد من التموين، لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد الواحد داخل بطاقة التموين من السكر هو 2 كيلو، لهذا فإن نصيب الأربعة أفراد هو 8 كيلو من السكر، بينما يحصل الفرد الواحد على مقدار كيلو من الأرز وعلى ذلك فإن نصيب الأربع أفراد هو 4 كيلو من الأرز، بالإضافة إلى أن الفرد الواحد يحصل على زجاجة زيت مفردة، لهذا يحصل الأربعة أشخاص على نحو 4 زجاجات من الزيت.

أسعار السلع التموينية

يريد عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية معرفة أسعار السلع التموينية، حيث جاءت قائمة هذه السلع على النحو التالي: