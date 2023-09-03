حلاوة المولد على التموين”.. 85 جنيها للكيلو أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023 في منافذ وزارة التموين

مع اقتراب مناسبة مولد النبوي الشريف، يرغب عدد كبير من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية معرفة اسعار حلاوة المولد 2023، َذلك بعد أن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن طرح حلاوة المولد هذا العام في المنافذ التابعة لها، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الأمر، بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات الأخرى.

حلاوة المولد النبوي الشريف في التموين

قام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التي تعد واحدة من شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء عصام البديوي، بالإعلان عن أنه سوف يتم طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بالأسعار التي توجد في الأسواق الخارجية.

وأضاف البديوي، أنه سوف يتم طرح علب بأوزان مختلفة تتراوح من كيلو جرام إلى 5 كجم من أجل أن تناسب جميع الأفراد، وبأسعار تبدأ من 85 جنيها للكيلو الواحد وفقا للمكونات التي تحتوي عليها العلبة وعدد القطع الموجودة بها وذلك من خلال مصنع فينوس الذي تم تطويره خلال الفترة السابقة.

أسعار حلاوة المولد في الأسواق

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف هذا 2023، حيث جاءت قائمة الأسعار على النحو التالي: