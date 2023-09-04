“يا ترى إيه السبب”.. حقيقة قطع الكهرباء عن أصحاب عداد الكارت نهاية الشهر والشركة توضح التفاصيل

يرغب العديد من المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهرباء مسبقة الدفع معرفة حقيقة قطع الكهرباء عنهم، وذلك بعد أن وردت بعض الاخبار خلال الأيام السابقة تشير إلى قيام وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها بفصل الكهرباء عن المواطنين نهاية كل شهر وذلك بسبب عدم وجود رصيد كافي في الكارت، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن هذا الخبر، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

قطع الكهرباء عن أصحاب عداد الكارت

يعتقد بعض الأفراد أن شركات الكهرباء التي تدير عداد الكارت تقوم بسحب الرصيد المتبقي في هذه العدادات نهاية كل شهر بهدف إجبار المواطنين على شحنها في بداية الشهر التالي، ولكن هذا الادعاء غير صحيح، وتم توضيحه بواسطة مهندسي الكهرباء في شركة التحرير بمدينة بدر قطاع السادات.

وأكدت الشركة أنها لا تقوم بسحب الرصيد المتبقي في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع نهاية كل شهر، وبالتالي لا يتم فصل التيار الكهربائي حتى يقوم صاحب العداد بشحنه مرة أخرى، وأشارت الشركة إلى أن هناك العديد من المشتركين الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الخاطئ بشكل غير صحيح، حيث يعتقدون أنه يتم خصم الرصيد المتبقي في عداداتهم بنهاية كل شهر، وهذا ليس له أساس من الصحة.

بشكل مختصر لا يتم سحب الرصيد المتبقي في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع نهاية كل شهر، ولا يجب على المواطنين القلق بشأن هذا الأمر، يمكنهم شحن عداداتهم وفقاً لاحتياجاتهم ورغباتهم الشخصية دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية الشهر.

طرق التقديم على عداد الكهرباء الكارت 2023

يستطيع المواطنين الراغبين في الحصول على عداد كهرباء مسبق الدفع التقديم بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع العديد من الخطوات والتي تتمثل في ما يلي:

أولا أن يقوم المواطن الدخول على المنصة الالكترونية الموحدة من أجل التقديم على عداد الكهرباء.

يقوم المواطن بالنقر على قائمة خدمات العداد.

النقر على خانة تركيب عداد قانوني لأول مرة.

تقوم المنصة بالطلب من المواطن أولا تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد على المنصة من أجل التقديم للحصول على العداد.

يدخل المواطن جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم وكلمة المرور.

يقوم الموقع بطلب رفع بعض الأوراق التي تتعلق بعملية التقديم.

بعد أن يقوم المواطن بالتأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها، يتم النقر على إرسال الطلب.

يحفظ المواطن الرقم الكودي الخاص بالعداد، والذي يستطيع المواطن بعد ذلك أن يقوم بالاستعلام عنه ومتابعة الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في عداد الكهرباء الكارت 2023

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على عداد الكهرباء إحضارها، ومن أبرز هذه الأوراق ما يلي: