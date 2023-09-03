جهز ورقك بسرعة بمقدم 30 الف بالتقسيط”.. حجز شقق سكن لكل المصريين 5 الجديد 3 غرف بمساحة 90 مترًا تشطيب كامل

قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالبدء في طرح المرحلة الجديدة من مبادرة شقق سكن لكل المصريين 5، حيث تشمل هذه المرحلة وحدات سكنية كاملة التشطيب، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن كافة الأمور المتعلقة بهذه المبادرة، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

شقق سكن لكل المصريين 5

يريد الكثير من المواطنين معرفة كل ما يخص عن مبادرة شقق سكن لكل المصريين 5, حيث وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين وحدات سكنية بمساحات تبلغ 90 مترًا مربعًا مقسمة إلى ثلاث غرف نوم مع خدماتها.

واشار الصندوق إلى أنه سوف يتم تحديد فترة تسليم هذه الوحدات، في مدة تتراوح بين 18 إلى 36 شهرًا من تاريخ الإعلان عنها، وهذا من أجل أن يتمكن المستفيدون من الاستعداد لاستلامها، كما أنه سوف يتم توفير للمواطنين إمكانية سداد المبالغ على فترات قد تصل إلى عشرون عاما، وهذا من أجل تسهيل عملية الدفع على المواطنين.

موعد طرح المرحلة الجديدة من شقق سكن لكل المصريين 5

يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 5 عن موعد طرح المرحلة الجديدة، حيث أجابت وزارة الإسكان الاجتماعي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سوف يتم طرح المرحلة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب على المواطنين الراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 5 إحضارها، ومن أهم هذه الأوراق، الأوراق التالية: