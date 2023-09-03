صرف 1000 جنيه” حقيقة منحة البريد المصري لاصحاب هذة البطاقات الشخصية هيئة البريد المصرية توضح

ورد خلال الأيام القليلة السابقة العديد من الأخبار حول منح البريد المصري ألف جنيه لبعض الأشخاص الذين يحملون بطاقات الرقم القومي ، لهذا يبحث المواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية عن حقيقة هذا الخبر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة منحة البريد المصري، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

حقيقة منحة البريد المصري

يرغب الكثير من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات شخصية معرفة حقيقة منحة البريد المصري، وذلك بعد أن تداول خلال الأيام السابقة بعض الاخبار نحو منح البريد المصري لكل مواطن يحمل رقم قوميا مبلغ 1000 جنية، لهذا قامت هيئة البريد المصرية بالتوضيح بأن هذا الخبر الذي تم تداول ليس له أي أساس من الصحة وأنه مجرد شائعات يتم تداولها على المواقع من أجل كسب نسب مشاهدات عالية.

وأردفت الهيئة قائلة أنه يجب على المواطنين التحري عن الأخبار التي يتم سماعها وعدم تصديق كل ما يقال، وأخذ القرار والأخبار من الهيئة الرسمية الموثقة المخصصة لذلك.

مواعيد عمل مكاتب البريد

يتساءل الكثير من المواطنين معرفة مواعيد عمل مكاتب البريد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أوضحت هيئة البريد المصري أن مكاني البريد تعمل طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأشارت الهيئة أن العمل في هذه المكاتب قد يمتد إلى الفترة المسائية حتى السابعة الرابعة عصرا في بعض المناطق وحتى الساعة السادسة مساءا في مناطق أخرى، كما تقوم الهيئة باقتسام العمل بين يومي الخميس والسبت مناصفة بين مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية حتى تكون مكاتب البريد متاحة للمواطنين طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة فقط.

فروع وخدمات هيئة البريد المصرية

يوجد نحو ما يقارب من 4400 فرع من البريد المصري داخل جمهورية مصر العربية، والذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والتي من أبرزها الخدمات البريدية.