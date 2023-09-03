اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

يتساءل الكثير من المواطنين والمستهلكين عن تكلفة شراء الكيلو جرام من الدواجن في السوق المحلية والمصرية، وقد أشارت ووجهت بعض المؤشرات اليوم إلى أن هناك مستوى من الارتفاع في تكلفة سعر الكيلو جرام سواء في البورصة الرئيسية أو في المحلات وأغلب الأسعار المرتفعة للدواجن تكون في محافظتي القاهرة والجيزة على وجه التحديد وقد ارتفع السعر الخاص بالكيلو جرام اليوم لجنيه واحد فقط على سعر الدواجن البيضاء والبلدي، ولذلك نستعرض في هذه السطور التالية أسعار الدواجن بالمزرعة في محلات البيع بالتجزئة.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

الأسعار الخاصة بالدواجن البيضاء اليوم الثالث من سبتمبر 2023 وبداية التعاملات الخاصة باليوم السبت سواء في المزرعة أو في البورصة الرئيسية تسجل اليوم للكيلو جرام من الدجاج الأبيض سعر 58 جنيه مصري وتباع في المحلات بأسعار تتراوح من 65 إلى 66 جنيه مصري.

أسعار الدجاج البلدي

سجلت أيضا أسعار الدواجن البلدي سعر مرتفع حيث بلغت أمس 112 جنيه مصري ولكن اليوم سجل الكيلو 113 جنيه، وبذلك يصل سعرها في الأسواق الاستهلاكية والمحال التجارية بالأسواق الشعبية قيمة تعادل 119 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الأمهات

ارتفعت اليوم أيضا أسعار الدواجن الأمهات وذلك ببداية التعاملات الخاصة بالبورصة الرئيسية وفي مختلف المزارع على مستوى الجمهورية، ففي المزرعة سجل الكيلو جرام من الدواجن الأمهات اليوم 51 جنيه وفي المحلات سعر الكيلو 56 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الساسو اليوم

سعر الفراخ الحمراء أو الدواجن من نوع الساسو في المزرعة يسجل 92 جنيه بينما تصل في السوق الاستهلاكية بكافة المحافظات لسعر ما بين 99 و 100 جنيه مصري.

أهم التوقعات حول أسعار الدواجن

صرح السيد محمد القرش وهو المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الانخفاض في الدواجن وفي أسعارها سيكون ملحوظ اذا ما انتظمت عملية الإنتاج وفي التوقيت الحالي يصل المتوسط السعري في المزرعة إلى 56 جنيه ومع توفر مختلف أنواع المنتجات الغذائية للدجاج من أعلاف وما الى ذلك ستكون هناك انفراجة متوقعة في الأسعار مع دعم موقف تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستيراد من قبل وزارة الزراعة