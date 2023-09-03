“الحقوا اشتروا الشبكة”.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 .. وعيار 21 الآن

بدأت أسعار الذهب في مصر يوم الأحد بتسجيل تراجع جديد في مختلف محلات الصاغة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت أسعار الذهب 2215 جنيهًا للجرام، وذلك بالنسبة للعيار 21 الذي يعتبر الأكثر انتشاراً في الأسواق المصرية، وعلى صعيد عالمي سجلت أسعار الذهب استقرارًا، حيث بلغ سعر الأوقية 1941 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

يظهر اهتمام كبير من قبل المواطنين بمتابعة أسعار الذهب في أسواق الصاغة في مصر، وذلك نظرًا لتقلبات الأسعار التي تحدث يوميًا، حيث تشهد الأسعار حالة من عدم الإستقرار بين الإرتفاع والإنخفاض، وفي هذا السياق نقدم في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة في يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم مبلغًا قدره 2531 جنيهًا، يُعتبر هذا العيار هو الأعلى جودةً من حيث نسبة الذهب الخالص في التصنيع.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم حوالي 2320 جنيهًا، يعتبر هذا العيار مرغوبًا بشكل كبير ويحتوي على نسبة عالية من الذهب الخالص.

سعر جرام الذهب عيار 21

سُجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 2215 جنيهًا، هذا العيار هو الأكثر انتشارًا في مصر ويُعتبر عيارًا متوسطًا فيما يتعلق بنسبة الذهب الخالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

سُجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالي 17720 جنيهًا، يزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويتميز بعيار 21 الأكثر شيوعًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

تتأثر أسعار الذهب في الأسواق المحلية بعوامل عدة، منها المصنعية والدمغة والمنطقة الجغرافية ونوعية الذهب، ونظرًا لهذا التباين في العوامل، يمكن أن تتراوح تكاليف المصنعية والدمغة من 10% إلى 15% من سعر جرام الذهب على الأقل، مع حد أقصى يصل إلى 120 جنيهًا للجرام الواحد.