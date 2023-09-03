موعد الدخول المدرسي 2024 سوريا للطلاب .. الخريطة الدراسية بسوريا وايام عطلة الدراسة

تم التصريح من وزارة التربية السورية عن ميعاد بداية العام الجديد 2024 حيث انه من ضمن ما زاد البحث عنه خلال الفترة الماضية فقد اعلنت الوزارة عن ميعاد دخول المدارس الحكومية أو الخاصة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد الدخول المدرسي 2024 سوريا للطلاب.

موعد الدخول المدرسي 2024 سوريا للطلاب

سيتم بداية موعد الدراسة في سوريا للعام الجديد وذهاب المعلمين والاداريين للمدارس في يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، وكما انه سيتم الذهاب من قبل جميع الطلبة والطالبات للمدارس في يوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2023، وان الوزارة على استعداد كامل لحضور الجميع حيث ان السن المحدد إلى المرحلة الابتدائية تبدأ من عمر 6 سنوات، وتصل حتى 12 سنة.

الخريطة المنظمة للعام الدراسي الجديد في سوريا 2024

تم التوضيح ان عدد ايام الفصل الدراسي الأول يبلغ 91 يومًا، كما ان عدد أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني إلى 81 يومًا، حيث ان إجازة منتصف العام الدراس لم تتعدى تسعة أيام وسيحصل الجميع على أربعة عطلات رسمية للفصل الأول، والفصل الدراسي الثاني يتم الحصول على 10 عطلات رسمية، ويتم الحصول على اجازة المولد النبوي في يوم 27 سبتمبر 2023 حيث انها الاجازة الاولي التي يحصل عليها جميع التلاميذ خلال العام الجديد اما عن اجازة السنة الميلادية بالأول من يناير 2024، وعيد الفطر كون في التاسع من أبريل 2024، واجازة عيد العمال بداية شهر مايو 2024، كما انه سيتم الحصول على اجازة عيد الأضحى في 15 يونيو 2024 وهذه هي الاجازة في الفصل الاول الدراسي خلال العام 2024.