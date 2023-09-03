موعد الدخول المدرسي 2024 العراق للطلاب .. الخريطة الدراسية بالعراق وايام عطلة الدراسة

يهتم الكثير بالبحث عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 في العراق فقد يتام اقتراب انتهاء موعد الاجازة الصيفية ويبدا بعدها العام الجديد ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد الدخول المدرسي 2024 العراق للطلاب.

موعد الدخول المدرسي 2024 العراق للطلاب

تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 والذي يبدا في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 كما انه سيتم دخول كل من المعلمين قبل الطلاب حتى يتم القيام بتحضير الخطة الدراسية الخاصة بالطلاب وانه يتم الاستعداد لبداية الدراسة.

ميعاد الاجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد 2024

اعلنت وزارة التعليم العراقية انه سيتم بداية العام خلال ايام والذي يتكون من عدد 98 يوم في الفصل الاول الدراسي اي لا يقل عن 3 اشهر بالتقريب كما انه سيتم بعد الانتهاء حصول الطلاب على إجازة أسبوعين والتي تبدا من يوم في 27 يناير 2024 وسوف تستمر حتي يوم 9 فبراير 2024 وبعدها يتم بداية الفصل الدراسي الثاني وسوف تكون مدتة مثل مدة الفصل الدراسي الاول كما تحصل جميع المراحل الدراسية على اجازة رسمية والمكونة من.